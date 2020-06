‘Melkweg, Paradiso en 013 vallen eind dit jaar om zonder KLM-achtige hulp’

Premier Rutte maakte vanavond bekend dat evenementen en concerten in principe weer vanaf 1 juli zijn toegestaan. Dat is twee maanden eerder dan eigenlijk de bedoeling was, maar van enig enthousiasme in de branche is amper sprake. ,,Een groot deel van de Nederlandse poppodia is niet gebouwd op een 1,5 metersamenleving”, verzucht Berend Schans, die regelmatig contact heeft met prominente figuren uit de branche. ,,Zonder een steunpakket van KLM-achtige proporties wordt het dit najaar een slagveld.”

Volgens Berends schieten kleinere poppodia als Mezz in Breda en Baroeg in Rotterdam weinig op met het vervroegen van de deadline. ,,Dit zijn zalen die door de 1,5 meter maximaal 35 mensen kunnen binnenlaten. Dat lijkt een goede eerste stap, maar in dit genadeloze tempo betekent dat voor die zalen een faillissement. Het enige wat echt helpt, is het schrappen van die 1,5 meter, maar ik snap dat dat lastig ligt.”

‘Enorme berg kosten’

AFAS Live, een van de grotere popzalen van Nederland met een capaciteit van ruim 6000 bezoekers, laat weten dat vanaf 1 juli ongeveer 1200 bezoekers in theateropstelling welkom zijn. In de Ziggo Dome, met een normale capaciteit van 19.000 bezoekers, zijn om en nabij 4000 bezoekers welkom. ,,Dat lijkt heel mooi, maar het brengt een enorme berg kosten met zich mee. Wat je straks krijgt zijn kostbare producties in een lege doos. Concerten kunnen straks wel, maar ze zijn niet goedkoop.“

Schans voorziet ook een grote ramp voor de festivals. Zonder een vaccin blijft de 1,5 meter van kracht en dat betekent dat een festival als Lowlands naar schatting 15.000 bezoekers mag toelaten. ,,Dat lijken mooie getallen, maar hoe gaat Lowlands dat straks in hemelsnaam handhaven? Hoe houd je al die mensen op afstand? Daar heb je 4000 handhavers voor nodig, om nog maar te zwijgen over het extra personeel bij de toiletten. Nee, dit zal echt anders moeten.”

Ontslagen

Vanwege de coronacrisis zet poppodium 013 in Tilburg binnenkort tien medewerkers op straat. ,,De 1,5 metersamenleving zal nog lang van kracht blijven. Daardoor is het voor ons niet mogelijk om een podium als 013 met een gezonde exploitatie te draaien”, laat directeur Frens Frijns weten.

De ontslagen vallen per 1 oktober in de volle breedte van het personeelsbestand. Er blijven 33 banen over. Frijns hoopt met een afgeslankte staf beter in staat te zijn binnen de toegestane normen evenementen te organiseren en - wanneer het weer wel kan - meteen te kunnen reageren om weer voluit te kunnen draaien.

Extra doeluitkering

Het loslaten van een maximumaantal bezoekers voor bijeenkomsten heeft eveneens weinig effect op de theater- en concertpodia als er nog steeds 1,5 meter afstand moet worden gehouden, zegt ook de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD). Het betekent alsnog dat vier van de vijf theaterstoelen onbruikbaar zijn, aldus de koepel waarbij 128 schouwburgen en concertgebouwen zijn aangesloten.

De VSCD is blij met de versoepeling, maar voor het grootste deel van de podia is er straks nog steeds maar 20 procent van de theaterstoelen beschikbaar. ,,Voor Theater Sneek, met 600 stoelen, betekent deze verruiming concreet dat er 128 mensen de zaal in mogen. Dat is 28 meer dan met de 100-bezoekersregel”, aldus Wiebren Buma, directeur-bestuurder van Cultuur Kwartier Sneek en bestuurslid van de VSCD.

De koepel pleit, samen met de hele cultuursector, voor een extra doeluitkering van het Rijk aan het Gemeentefonds die de huisvestingskosten vanaf 1 maart compenseert. Ook waarschuwt de organisatie dat de focus niet alleen moet liggen op de schade van dit jaar, maar ook op de vervolgschade van volgend jaar.

Zakensector

De zakelijke evenementenbranche laat weten tevreden te zijn met het schrappen van het maximum aantal bezoekers bij zakelijke bijeenkomsten. Tegelijkertijd worden vraagtekens gezet bij de financiële gevolgen van de 1,5-metermaatregelen, meldt EventPlatform Nederland in een reactie op de versoepeling van de maatregelen.

,,Uiteraard zijn we blij dat onze sector weer grotere evenementen kan organiseren,” aldus EventPlatform Nederland. ,,Maar het schrappen van deze maatregel is nog lang niet voldoende voor onze sector om weer rendabel evenementen te organiseren. Deze verruiming biedt in ieder geval meer perspectief dan verwacht.”

Stage Entertainment bekijkt opties om shows eerder te openen Nu de coronamaatregelen vanaf 1 juli verder worden versoepeld, bekijkt Stage Entertainment de mogelijkheden om shows eerder te openen. Dat laat Albert Verlinde, Managing Director en Producent Stage Entertainment Nederland, woensdag weten in reactie op de persconferentie van premier Mark Rutte. Vanaf 1 juli zijn grotere samenkomsten weer toegestaan en is er geen limiet meer op het aantal mensen dat in de zaal mag plaatsnemen, mits van tevoren een checkgesprek is gehouden. Wel moet nog steeds 1,5 meter afstand worden gehouden. ,,Dit is een heel positieve eerste stap voorwaarts. Maar het blijft enorm belangrijk dat het kabinet snel met een routekaart naar volledige heropening gaat komen”, aldus Verlinde. Wel gaat de theaterproducent kijken of producties eerder van start kunnen gaan. ,,Met kennis van nu gaan wij in kaart brengen of het mogelijk is onze shows eerder te openen. Hiervoor is een aantal dagen nodig. Daarna maken wij onze plannen bekend.” Stage Entertainment kondigde in mei aan dat een aantal grote musicals die dit jaar spelen of zouden gaan spelen zijn verplaatst naar volgend jaar.

