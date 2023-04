Merk Gorillas blijft bestaan na overname door flitsbezorger Getir, mogelijk wel vestigingen samen

Interview Vertrek­kend Shell-directeur over Groningen: ‘Voortgang geboekt, maar voor de mensen te weinig gebeurd’

Twee grote dossiers lagen er op haar bureau toen Marjan van Loon in 2016 president-directeur van Shell Nederland werd: Groningen en de energietransitie. Nu ze zeven jaar later afscheid neemt, zijn er grote stappen gezet in beide dossiers, maar ‘tevreden terugkijken op Groningen kan ik niet'.