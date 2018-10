Met deze supercomputer wil Microsoft wereldproblemen oplossen

Het geldt als de heilige graal in de ict: kwantumtechnologie. Waar computers van nu enkel werken op basis van een serie enen en nullen - bits genaamd - kennen kwantumcomputers die beperking niet. Een quantumbit - of qubit - kan zowel nul als één tegelijk zijn. Dat maakt de rekenkracht exponentieel veel groter.



,,De volgende stap in de computerwetenschap is de kwantumcomputer’’, zei Nadella vanmorgen tijdens een speech in de Johan Cruijff Arena. De topman is ons land om het vernieuwde kantoor van Microsoft op Schiphol te openen. ,,De wereld kent zoveel onoplosbare problemen. Een kwantumcomputer is ongelooflijk veel sneller dan de computers die we nu bezitten. Wat als we straks een oplossing kunnen vinden voor de opwarming van de aarde?’’



De in India geboren topman, die in 2014 Steve Ballmer opvolgde, denkt verder aan het vinden van manieren om efficiënter voedsel te produceren. Ook kunnen medicijnen straks veel doeltreffender worden ingezet.



Volledig scherm Microsoft is niet de enige die inzet op kwantumcomputers. Hier een prototype dat IBM in juni tentoonstelde op de computerexpo van Hannover, Duitsland. © EPA

TU Delft voorloper

Momenteel investeert Microsoft, bekend van besturingssysteem Windows, zijn Office-software en spelconsole Xbox, miljoenen dollars in de bouw van een kwantumcomputer. De Amerikaanse softwaregigant richtte afgelopen jaren wereldwijd zogenaamde Station Q-laboratoria opgericht, onder meer in Sydney, Santa Barbara, Kopenhagen en Delft.



De TU Delft speelt zelfs een hoofdrol op kwantumgebied. Hoogleraar Leo Kouwenhoven en zijn team bewezen in 2012 het bestaan van het in 1937 ontdekte Majorana-deeltje. Dat bezit de bijzondere eigenschap dat het zijn eigen antideeltje is. Majorana-deeltjes zijn volgens Microsoft bijzonder geschikt om als basis voor qubits te dienen, omdat ze zeer stabiel zijn.



Het concern heeft zulke hoge verwachtingen van de technologie dat het Kouwenhoven twee jaar geleden wegkocht. De hoogleraar trad in dienst van Microsoft en runt nu Microsofts Station Q in Delft. Helemaal weg is hij dus niet, hij werkt nog steeds intensief samen met het Qutech-instituut van de TU Delft.

Volledig scherm Topman Satya Nadella woensdagochtend tijdens de opening van het nieuwe kantoor van Microsoft Nederland. © ANP

Grote bedragen

Hoewel Microsoft-ceo Nadella in zijn speech Nederland roemde om het onderzoek naar kwantumcomputers, verzuimde hij Delft bij naam te noemen. Hij sprak enkel van het onderzoek ‘in Amsterdam'. ,,Dat gaan we zeker te horen krijgen uit Delft en Eindhoven’’, zei een van de Nederlandse Microsoftmanagers na afloop.



De vraag is hoe lang het gaat duren om zo'n supercomputer te bouwen. Experts denken dat het nog vele jaren zal kosten.



Microsoft is overigens niet het enige bedrijf dat inzet op kwantumcomputers. Ook Google, IBM en chipmaker Intel investeren er grote bedragen in en het algemene beeld is dat zij verder zijn. Zo heeft Intel al een testchip gebaseerd op qubits gereed. Volgens Microsoft wedden Google en consorten echter op de verkeerde technologie om kwantumcomputers mogelijk te maken.

