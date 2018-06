Microsoft telt miljarden neer voor softwarecodesite GitHub

GitHub wordt veel gebruikt door ontwikkelaars van opensourcesoftware. Ze plaatsen hun code op de website zodat anderen kunnen meehelpen aan de ontwikkeling of hun eigen versie ervan kunnen maken. GitHub werd bij een investeringsronde in 2015 nog op 2 miljard dollar gewaardeerd. Microsoft denkt de overname voor het einde van het jaar te kunnen afronden.

,,Microsoft is een bedrijf met ontwikkelaars als eerste prioriteit en door samen te werken met GitHub zetten we ons nog sterker in voor vrijheid voor ontwikkelaars, openheid en innovatie", zegt Satya Nadella, CEO van Microsoft. ,,We zien in welke verantwoordelijkheid gepaard gaat met deze overname en zullen ons uiterste best om iedere ontwikkelaar uit te dagen om te bouwen, innoveren en om de grootste problemen op te lossen."