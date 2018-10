'Mijn vrouw is behoorlijk goed in geld uitgeven'

Jeroen: ,,Petra is behoorlijk goed in geld uitgeven. Ik ben voorzichtiger.”



Petra: ,,Als jij naar de kapper gaat, betaal je 15 of 20 euro. Als ik ga, kom ik wel aan 100 euro.”



Jeroen: ,,Jij geeft best veel uit aan uiterlijke verzorging.”



Petra: ,,Dat vind ik fijn. Ik ga minstens elke drie maanden naar de schoonheidsspecialist. Kost me zo 100 euro.”



Jeroen: ,,Kleren kopen we allebei veel.”



Petra: ,,Jij koopt vooral schoenen. Je hebt minstens veertig paar.”



Jeroen: ,,Ik ben blij dat ik me weer wat kan permitteren. Ik heb een moeilijkere tijd gehad.”



Petra: ,,Toen je zelfstandig ondernemer was.”



Jeroen: ,,Ja. Ik produceerde muziek in eigen beheer. Dat ging heel goed, maar op een gegeven moment niet meer. Ik ben blij dat ik nu een vaste baan heb.”