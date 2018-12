Milieuclubs: ‘Vliegtaksje van 7 euro is druppel op gloeiende plaat’

Oké, dat er per 2021 een vliegtaks komt is positief, zeggen milieugroeperingen Natuur & Milieu, Greenpeace en Natuur en Milieufederatie Noord- Holland (MNH). Maar dat is wel ongeveer het enige. ,,7 euro per vlucht gaat nauwelijks effect hebben op het klimaat, de geluidsoverlast en de volksgezondheid’’, stelt Casper Schrijver van Natuur & Milieu. Directeur Sijas Akkerman van Natuur en Milieufederatie Noord-Holland noemt het bedrag ‘veel te laag’. ,,Je wilt dat een vliegbelasting het gedrag van mensen beïnvloedt. Dan moet je zeker Europese bestemmingen flink duurder maken. Parkeren kost nu bijna nog meer.’’

Schatkist

Als de maatschappelijke kosten voor klimaat en gezondheid worden meegenomen moet een vliegreis zelfs 63 procent meer gaan kosten. Een vliegticket van 195 euro krijgt dan een prijskaartje van 320 euro. ,,De schatkist loopt jaarlijks 2 miljard euro mis. Tien keer zoveel als de vliegbelasting moet opbrengen’’, stelt Natuur & Milieu.



Luchthaven Schiphol is niet tegen de vliegtaks, maar zegt een formeel bericht van het kabinet af te wachten voordat het op de 7 euro reageert. ,,Wat wij wel kunnen zeggen is dat de opbrengst niet rechtstreeks de schatkist in moet vloeien, zoals nu het geval lijkt’’, zegt woordvoerder Hans van Kastel. ,,Het geld dient geïnvesteerd te worden in de verduurzaming van de luchtvaart, de leefomgeving of versterking van het treinennetwerk.’’



De KLM blijft fel criticaster van de vorig jaar in het regeerakkoord afgesproken vliegbelasting waarvan het wetsvoorstel deze zomer werd gepresenteerd. Vorige maand kwam de luchtvaartmaatschappij met een onderzoek van SEO Economisch Onderzoek op de proppen dat stelt dat vliegbelasting tot vijfduizend banen kan kosten. ,,Het is evident dat een louter Nederlandse vliegbelasting geen enkel positief milieueffect heeft’’, stelde president-directeur Pieter Elbers van KLM.



,,We hebben het hier over een mondiale industrie, die een mondiale aanpak vereist. Dit gaat ten koste van Nederlandse banen!’’