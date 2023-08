Milieuorganisaties eisen dwangsommen na falende inzameling statiegeldflesjes

Milieuorganisaties willen dat de overheid hard ingrijpt nu is gebleken dat veel minder kleine statiegeldflesjes worden ingezameld dan wettelijk is afgesproken. Het bedrijfsleven, dat daarvoor verantwoordelijk is, haalt de norm bij lange na niet. Recycling Netwerk Benelux, Milieudefensie en Greenpeace willen dat bedrijven via dwangsommen worden gedwongen tot actie.

,,Die dwangsommen zouden hoog genoeg moeten zijn om het bedrijfsleven echt tot actie te bewegen’’, zegt Rob Buurman, directeur van milieuorganisatie Recycling Netwerk Benelux, die al jarenlang strijdt en rechtszaken voert voor een uitgebreider statiegeldsysteem.

Lees ook PREMIUM Ruim veertig procent van de flesjes met statiegeld komt niet bij een inzamelpunt terecht

Buurman keek reikhalzend uit naar de cijfers van Afvalfonds Verpakkingen, waarin grote bedrijven (als Albert Heijn, Coca-Cola en Heineken) zijn verenigd. Het bedrijfsleven is verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van drankverpakkingen. De cijfers over 2022 vallen milieuorganisaties zwaar tegen: ruim veertig procent van de kleine flesjes komt niet bij een inzamelpunt terecht. Omgerekend gaat het om vierhonderd miljoen flesjes per jaar, en meer dan één miljoen per dag. De wettelijke norm is dat negentig procent van alle flessen wordt ingezameld. Inclusief grote flessen lag het werkelijke percentage in 2022 op 68 procent. ,,Het bedrijfsleven heeft een wanprestatie geleverd’’, aldus Buurman.

Duitsland doet het beter

Hij wijst op buurland Duitsland, waar bijna 98 procent van alle drankverpakkingen wordt ingezameld, al zijn ze daar al veel langer met het systeem bezig. Toch vindt Buurman het veelzeggend: ,,Het is niet dat de Duitsers schoner zijn dan wij, maar zij hebben het systeem veel beter opgezet.’’

Recyling Netwerk Benelux wil in Nederland meer inzamelpunten, zodat mensen gemakkelijker hun geld kunnen terugkrijgen, en wil bovendien dat het statiegeld wordt verhoogd zodat de prikkel om flesjes in te leveren groter wordt. Milieudefensie en Greenpeace onderschrijven de boodschap van Recycling Netwerk Benelux.

In een interview met deze site wees het bedrijfsleven er via Hester Klein Lankhorst - de directeur van Afvalfonds Verpakkingen - op dat er in Nederland al 28.000 inzamelpunten zijn. Ook zij vindt dat er meer automaten geplaatst moeten worden, zoals bij scholen, attractieparken en festivals. Zij deed een belofte dat die er gaan komen, maar deed ook een beroep op de consumenten zelf: ,,We moeten de consument meenemen, anders gaan we het gewoon niet redden.’’

Mogelijke consequenties

Lankhorst was zich in het interview bewust van mogelijke consequenties, mochten de inzamelcijfers niet verbeteren. ,,Als we de wettelijke doelstellingen niet halen, krijgen we de Inspectie Leefomgeving en Transport op ons dak. Zij kunnen ook zaken afdwingen. Toen we jaren geleden onze doelstelling voor glas niet haalden, moesten we meer glasbakken neerzetten.’’

Volgens Recycling Netwerk Benelux is het nu al tijd voor ingrepen, een mening die ook Milieudefensie en Greenpeace is toegedaan. ,,Bij voorkeur direct via dwangsommen die ook rekening houden met de inkomsten die het bedrijfsleven krijgt door slecht te presteren’’, aldus Buurman. ,,Bedrijven worden niet afgeschrikt door andere maatregelen. Ze moeten toch al meer automaten neerzetten, dat zou geen straf zijn.’’

Perverse prikkel

Buurman is vooral gefrustreerd over het statiegeld dat door consumenten niet wordt geïnd, en daardoor bij het bedrijfsleven achterblijft. ,,Van de 700 miljoen grote flessen wordt 12 procent niet ingezameld. Als je de rekensom maakt, levert ze dat 21 miljoen euro op’’, aldus Buurman. ,,Bij de kleine flesjes is de opbrengst nog groter: liefst 42 procent van de 1000 miljoen flesjes wordt niet ingezameld, waardoor het bedrijfsleven 63 miljoen euro niet uitbetaalt. Bij elkaar heeft het bedrijfsleven 84 miljoen euro niet teruggegeven aan de consument.’’

Buurman spreekt van een ‘perverse prikkel’; bedrijven zouden baat hebben bij een slecht werkend systeem. Lankhorst ontkent dat in alle toonaarden: ,,Al het geld blijft bij Statiegeld Nederland. We betalen er nieuwe automaten van, campagnes en andere maatregelen om het systeem te verbeteren. Het statiegeldsysteem is duur.’’