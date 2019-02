Miljarden dollars winst, nul dollar belasting: techgiganten wekken woede

In de VS groeit de onvrede over de belastingmoraal van de techgiganten. Eerder deze week ging Netflix al aan de schandpaal, en nu komt onderzoeksgroep ITEP met ontluisterende cijfers over Amazon.

Hoewel de winst over 2018 meer dan 10 miljard dollar bedroeg, betaalde de gigawebwinkel geen stuiver vennootschapsbelasting aan de federale overheid. Sterker nog: door handig gebruik te maken van belastingvoordelen, kreeg het bedrijf van Jeff Bezos, de rijkste man op aarde, zelfs 129 miljoen dollar terúg van de belasting.

,,Meer dan welk bedrijf dat ik ooit zag, heeft Amazon zijn hele bedrijf rondom belastingontwijking gebouwd”, zegt een woordvoerder van ITEP tegen The Guardian. Dat wil wat zeggen: ITEP doet al veertig jaar onderzoek naar multinationals en belastingen.

Eerder deze week kwam een vergelijkbaar bericht naar buiten over Netflix. Dat maakte in de VS een stukje minder winst (ruim 800 miljoen dollar), maar betaalde ook geen cent belasting. Volgens ITEP laten de cijfers zien dat het nieuwe belastingbeleid van president Donald Trump faalt in zijn opzet.

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm ) © Getty Images

Opbrengst

Trump verlaagde in 2017 de vennootschapsbelasting van 35 naar 21 procent. Voorstanders van de maatregel hoopten dat bedrijven door de lagere tarieven meer genegen zouden zijn om gewoon belasting te betalen, en dat de totale opbrengst daardoor zelfs hoger zou zijn. Maar de vraag is of dat uitkomt. Komende weken komen meer techgiganten met hun jaarverslag naar buiten, dan zal meer duidelijk worden.

Volgens ITEP heeft Trump verzuimd ontwijkroutes af te sluiten, en krijgt hij daardoor met een groot gat in het huishoudboekje te kampen.

Woede

Ondertussen groeit de woede over het gedrag van de multinationals. Zo gaat de vestiging van een tweede Amazon-hoofdkantoor in New York (naast het bestaande in Seattle) niet door, omdat er opstand was ontstaan onder New Yorkers. Die vonden het ongehoord dat Amazon met enorme belastingvoordelen naar hun stad gelokt was.

Amazon had een soort wedstrijd uitgeschreven onder Amerikaanse steden. Wie met het beste ‘aanbod’ kwam kon rekenen op tienduizenden banen en miljarden aan investeringen. New York won, onder meer door een belastingdouceurtje dat in de miljarden liep.