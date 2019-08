Miljoenenboete voor cosmeticagigant L’Oréal voor stelen van haargeheimen

Geld & Geluk 'We hadden onze bruiloft begroot op 20.000 euro, maar het werd 30.000 euro’

14:02 In deze rubriek vragen we lezers naar hun relatie tussen Geld en Geluk. Jeanet en John wonen acht maanden per jaar in het buitenland. Ze leven graag luxe en letten op hun gezondheid.