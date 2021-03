Miljoenensteun, maar toch ontslaat Tesla nu honderd man in Nederland

Verspreid over verschillende BV's kreeg Tesla tijdens de eerste NOW-regeling in Nederland in totaal 6.993.207 euro toegewezen. Het geld was bedoeld om ervoor te zorgen dat werknemers begin 2020 gewoon loon betaald kregen, toen de paniek rondom het coronavirus voor het eerst echt toesloeg.



En waar voor veel autobedrijven 2020 ook een ronduit slecht jaar was, boekte Tesla internationaal juist een winst van bijna 600 miljoen euro.



Ondanks die 7 miljoen euro aan overheidssteun en de geboekte winst, gaat een jaar later de assemblagehal in Tilburg dus wel dicht. Daarmee komt bijna honderd man aan personeel op straat te staan, waarbij vakbond FNV momenteel moet strijden om iets meer te krijgen dan het wettelijk minimum voor personeel waarvan ontslag dreigt.



Wat Tesla doet, lijkt juridisch in elk geval wel te kunnen. De eerste NOW-regeling gold voor de maanden maart, april en mei 2020. ,,De eis van NOW-1 is onder meer dat de loonsom in die periode intact moest blijven, en het bedrijf mensen dus in dienst moest houden", laat een woordvoerder van het UWV weten. Voor een eventuele periode daarna is niets meer geregeld. Bij latere NOW-regelingen zijn weer andere regels vastgesteld.