Millennials zitten financieel klem in coronatijden: 40 procent moet lenen

De coronacrisis drukt zwaar op de financiële gezondheid van jonge mensen. Bijna vier op de tien consumenten in de leeftijd van 22 tot 37 jaar moesten in april geld lenen om de rekeningen te betalen.

Dat stelt incassobureau Intrum Group op basis van een steekproef in 24 Europese landen waaronder Nederland. Vooral millennials (geboren tussen grofweg 1980 en 2000) met kinderen staan financieel onder druk. Een zorgelijke ontwikkeling, aldus woordvoerster Carlijn Hofland: ,,We zien dat deze groep vaak weinig gespaard heeft en nauwelijks geld achter de hand heeft voor als het even tegenzit, zoals nu.”

Het lijkt er niet op dat hun financiële positie ook snel zal verbeteren, zo stelt ze: ,,Jongeren zitten vaker in een flexibele baan, verdienen minder dan oudere generaties. Bovendien hebben ze vaak een hoge huur of zitten ze nog met een studieschuld of andere hoge lasten.”

Quote We zien dat deze groep vaak weinig gespaard heeft en nauwelijks geld achter de hand heeft voor als het even tegenzit, zoals nu Carlijn Hofland

Het probleem speelt niet alleen in Nederland. Ook in andere Europese landen zitten jongeren in een financieel lastige situatie. Ter illustratie: in de peiling in de leeftijdscategorie 18 tot 21 jaar geeft 43 procent aan geld in april te hebben moeten lenen om de rekeningen te betalen. Hoeveel geld zij dan gemiddeld hebben geleend, heeft de incasso-onderneming overigens niet nagevraagd. Hofland voegt eraan toe dat het niet per se een lening bij een geldverstrekker hoeft te zijn. ,,Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat ze geld hebben geleend van familie of vrienden.”

Dat meer consumenten als gevolg van de coronacrisis geldzorgen hebben, valt ook op te maken uit het onderzoek. Ruim een kwart van de in totaal ruim 4000 ondervraagden zegt een verandering te zien in zijn of haar inkomen, bijvoorbeeld door verlies van hun baan, of doordat inkomsten uit de onderneming zijn teruggelopen of omdat vrijwillig salaris is ingeleverd.

Geld lenen

Verder zegt bijna de helft van de ondervraagde Europeanen zich zorgen te maken over stijgende rekeningen. Eén op de vijf heeft zichzelf in de schulden gestoken om de kosten te dekken die de coronacrisis met zich meebrengt. Intrum-woordvoerder Hofland adviseert consumenten om niet het ene gat met het andere gat te gaan dichten, maar om contact te zoeken met organisaties en een betaalregeling af te sluiten. ,,Geld lenen kost ook geld”, luidt haar boodschap.

Vergeleken met andere Europese landen ervaart de Nederlander overigens gemiddeld genomen minder teruggang in financieel welzijn dan burgers in andere Europese landen. Bijna de helft (48 procent) van de Europeanen zegt dat hij of zij zich op financieel vlak minder zeker voelt dan zes maanden terug, tegenover 33 procent van de Nederlanders. De Grieken en de Polen zijn het somberst. Zij voeren de statistieken aan als het gaat om zorgen over stijgende rekeningen, de mogelijkheid tot sparen en een achteruitgang in financieel welzijn.