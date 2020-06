Minderjarige maaltijdbezorgers (15) ’s avonds laat nog aan het werk. ‘Dit is kinderarbeid’

Aanleiding voor de inspectie waren meerdere meldingen die waren binnengekomen over ‘heel jonge’ maaltijdbezorgers die tot laat nog aan het werk waren bij de keten. De controles vonden plaats bij zes verschillende vestigingen van de keten in Amstelveen, Bussum, Huizen, Utrecht en Hilversum. Om welke onderneming het gaat, wil de toezichthouder niet kwijt. De ondernemer kan in elk geval een boete tegemoet zien.

De Inspectie SZW heeft al vaker aan de bel getrokken over misstanden in de maaltijdbezorging. Die markt zit de laatste jaren flink in de lift. Niet alleen het aantal bezorgers is daardoor flink gestegen, ook worden de bezorgjongens en -meisjes steeds jonger, zo constateert de toezichthouder. ,,Dat brengt allerlei risico's met zich mee, zoals werken onder tijdsdruk, onveilige verkeersomstandigheden en het uitvoeren van betalingen”, aldus een zegsvrouw van de Inspectie SZW.

Uit eerdere controles bleek al dat er het nodige mis is in de sector. Zo blijken bedrijven vaak niet te weten wat er wettelijk wel en niet is toegestaan. Ook krijgen bezorgers te weinig betaald of werken ze te lang of op momenten dat ze volgens de Arbeidstijdenwet niet mogen werken. De overtredingen spelen bij zowel de grote ketens als bij de kleinere eetgelegenheden.

Om jongeren beter te beschermen, is er vanaf 1 juli een verbod op maaltijdbezorging onder de 16 jaar van kracht.