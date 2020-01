Modeketen Didi op randje van faillissement

Didi kwakkelt al langer, vooral als gevolg van stevige concurrentie via webwinkels. De modeketen heeft ruim tachtig winkels en richt zich vooral op kleding voor vrouwen van middelbare leeftijd. De winkels blijven voorlopig gewoon open, laat de bewindvoerder weten. De keten telt zo'n 350 voltijdbanen.



Op de overlevingskansen voor Didi wil de bewindvoerder niet ingaan. ,,Het is te vroeg om daar iets over te zeggen. We gaan nu eerst de situatie inventariseren en zien hoe we verder kunnen", aldus Marc Le Belle. Doorgaans is een surseance van betaling een voorbode van een faillissement.



,,De modewinkels en schoenenzaken hebben een zwaar jaar achter de rug”, reageert retaildeskundige Paul Moers op de financiële problemen bij Didi. Het nieuws volgt een dag na het bericht dat het Belgische modeconcern FNG bijna alle winkels van Steps en Promiss sluit en zich vooral op verkoop via webshops stort. In totaal gaan er 52 winkels dicht.