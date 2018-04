Modeketen SuperTrash maakt doorstart, Arnhemse winkel mogelijk mee

Ze maakte het faillissement zelf wereldkundig. Dat was precies een maand nadat zij als hoogste baas was opgestapt. In februari werd Charles Paape tot bestuursvoorzitter bij het bedrijf benoemd. Paape was eerder directeur bij onder meer Free Record Shop en The Phone House.



Gulsen, die recent in de finale van tv-programma Wie is de Mol? stond, benadrukte dat zij toen ze het stokje overdroeg geen idee had dat een faillissement ophanden was. ,,Ik heb met hart en ziel twaalf jaar lang keihard gewerkt en het is fijn dat mensen dat begrijpen'', reageerde Olcay.