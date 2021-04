Modereus Tommy Hilfiger: Facebook veel te laks bij aanpak nepadvertenties

Het Amerikaanse modemerk bindt al sinds 2019 de juridische strijd aan met Facebook om deze nepadverteerders aan te pakken. Tot nu zonder veel resultaat. Vandaag volgt een nieuwe poging in de rechtbank.

Imagoschade en inbreuk op de rechten van het merk Tommy Hilfiger. Christiaan Alberdingk Thijm heeft de mond vol van dit soort termen. Hij is dan ook de advocaat van PVH, het moederbedrijf van Tommy Hilfiger. Het luxemerk met het wereldberoemde logo. Ook Nederlandse criminelen zien hoe populair Hilfiger is en proberen via nepadvertenties op Facebook en Instagram klanten in Nederland te bewegen een bestelling te plaatsen.

Slecht voor de naam

Dat is volgens Alberdingk Thijm niet alleen slecht voor de naam van Tommy Hilfiger, maar de kans is groot dat na zo’n bestelling creditcardgegevens zijn buitgemaakt. Dat blijkt volgens hem ook uit testaankopen door een speciale piraterij-afdeling van PVH. Ze kwamen erachter dat er fraude werd gepleegd met de creditcard. Het vermoeden van het modeconcern is dat goed georganiseerde criminele bendes achter deze praktijken zitten.

Praktijken die zeker niet minder zijn geworden. Tussen januari 2020 en nu heeft PVH alweer drieduizend nepadvertenties ontdekt en doorgegeven aan Facebook. Volgens het bedrijf gaan de criminelen gewiekst te werk en is het vaak moeilijk te zien dat het om nepadvertenties gaat. PVH kan bijvoorbeeld nog checken of het om geautoriseerde verkopers gaat of niet, maar dat kan de consument niet.

Gegevens van adverteerders

De modereus wil dat Facebook meer werk maakt van het opsporen en verwijderen van de foute advertenties. Daarnaast eist Alberdingk Thijm namens zijn cliënt dat Facebook alle gegevens van de adverteerders (namen, adressen, telefoonnummers, IP-adressen en mailadressen) overhandigt. In 2019 begon PVH de eerste rechtszaak tegen het bedrijf van Mark Zuckerberg. En vorige maand sprak de Haagse rechtbank het vonnis uit in een bodemprocedure die PVH januari vorig jaar was begonnen. De uitspraak komt erop neer dat Facebook op last van een dwangsom van 5000 euro per dag inderdaad de gegevens van de sjoemelende adverteerders aan PVH moet geven.

PVH is daar blij mee, maar vindt dat Facebook meer maatregelen had moeten nemen om nepadverteerders te weren. In een kort geding dat vandaag dient in Den Haag staan beide partijen opnieuw voor de rechter. Facebook wil van de rechter weten of het ook de gebruikersgegevens van adverteerders die niet tijdens de bodemprocedure zijn behandeld (dan gaat het om advertenties die na januari 2020 zijn geplaatst) aan PVH dient te overleggen. ‘Natuurlijk blijven we PVH en andere merken in de wereld steunen in hun pogingen om fraudeurs te bestrijden die proberen namaakgoederen te verkopen. We hebben ook belangrijke maatregelen genomen om dit soort advertenties te stoppen en zijn hier 24 uur per dag mee bezig. We gebruiken speciale programma’s om signalen zoals merknamen, logo’s en trefwoorden op te sporen die er verdacht uitzien. Maar de maatregelen zijn niet perfect, daarom hopen we dat de betrokken bedrijven ons ook blijven helpen om het probleem aan te pakken’, aldus Facebook in een schriftelijke verklaring.

Legiteme gebruikers

Daarnaast vindt de techgigant het van belang dat gebruikersgegevens zorgvuldig worden onderzocht voordat ze aan derden - in dit geval PVH - worden verstrekt. ‘Dit om de rechten van legitieme gebruikers te beschermen. Soms is het niet duidelijk of gebruikers inbreuk hebben gepleegd’, aldus Facebook. Het bedrijf overhandigt, conform het vonnis, wel de gegevens van adverteerders die tijdens de bodemprocedure zijn behandeld aan het moederbedrijf van Tommy Hilfiger.

De uitspraak van de rechter in het kort geding volgt over een paar weken.

Bekijk hier al onze video’s over de economie: