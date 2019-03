Moederbedrijf Fred de la Bretoniere failliet, 115 banen onzeker bij bedrijf voor damesschoen

Martin bewijst het: bestaand huis kan betaalbaar van het gas

9 maart Martin en Ine van Hees hebben hun huis in het Brabantse Helmond laten loskoppelen van de (gasgestookte) stadsverwarming. Hun hoekwoning wordt sinds begin dit jaar volledig elektrisch op temperatuur gehouden, via een systeem met achttien zonnepanelen en een geavanceerde lucht/waterwarmtepomp. Zelfs nu de verwarming aan staat, wordt er meer stroom opgewekt dan gebruikt. „Echt duurzaam. En elke maand zijn we zeventig euro goedkoper uit”, zegt Martin triomfantelijk.