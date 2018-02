Moederbedrijf Google lijdt verlies ondanks hogere omzet

Alphabet maakte verder bekend dat het in John Hennessy een opvolger heeft gevonden voor Eric Schmidt die in december aftrad als voorzitter, een functie die te vergelijken is met die van de president-commissaris bij Nederlandse ondernemingen. Schmidt had van 2001 tot 2011 de dagelijkse leiding bij Google.



Hennessy heeft er al een lange loopbaan opzitten in Silicon Valley. Zo was hij betrokken bij de oprichting van twee chipbedrijven, MIPS Computer Systems en Atheros. Ook was hij docent, onderzoeker en ook enkele jaren bestuursvoorzitter van de prestigieuze Stanford-universteit. Die laatste functie legde hij in 2016 neer.