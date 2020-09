Moederbedrijf Miss Etam en Steps maakt doorstart onder nieuwe eigenaar

Zelfs de magie van Hollywood brengt toeristen niet meer naar Sicilië

26 augustus Dit jaar precies vijftig jaar geleden streek Hollywood neer in Savoca, een slaperig dorp aan de Siciliaanse oostkust. In de plaatselijke Bar Vitelli werd Al Pacino als Michael Corleone verliefd op de lokale schone Apollonia. De bar werd in één klap wereldberoemd. Sindsdien komen er jaarlijks tienduizenden toeristen naar het dorp om de stoel die Pacino’s billen beroerde, te bewonderen. Maar dit jaar is het onwerkelijk stil.