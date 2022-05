Moeten vrouwen energietransitie leiden? ‘Vertrouwde mannelijke aanpak werkt niet meer’

Keerzijde papieren rietjes: stukjes laten los en belanden in keel, 400 meldingen

Stukjes van papieren rietjes blijken regelmatig los te laten en bij kinderen in hun keel te komen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft daar de laatste tijd ruim vierhonderd meldingen over binnengekregen. In bijna alle gevallen werd een drinkpakje langzaam leeggedronken. Als iemand langdurig sabbelt op een papieren rietje, kunnen delen week worden en loslaten. Volgens de toezichthouder speelt dit risico vooral onder kinderen en mensen met een beperking.

