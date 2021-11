Mondkapjes zijn niet aan te slepen (net als neusspray en paracetamol)

Ook concurrent DA meldt een stevige stijging van de verkoop. ,,Mondkapjes zijn nooit helemaal weggeweest uit ons assortiment, want voor het openbaar vervoer en buitenlandse vakanties waren ze nog steeds nodig. Je kunt gerust stellen dat de verkoop van die kapjes fluctureert. Deze week gaat het razendsnel, dat vlakt over een paar weken weer af. Gelukkig hebben we veel geleerd in anderhalf jaar tijd en hebben we voldoende voorraad opgebouwd’’, meldt Sylvia van Orden namens DA.



Bij de grootste webshop van ons land, bol.com, is er eveneens sprake van een verdubbeling van de verkoopcijfers. ,,Niet-medische mondkapjes gaan als een speer deze week. We verkopen er elke dag duizenden extra’’, laat een woordvoerder weten.



Niet alleen coronagerelateerde producten worden massaal ingeslagen, dat geldt volgens de drogisterijen ook voor neussprays, zakdoekjes, hoestsiroop en paracetamol. José Mes: ,,Het lijkt wel of half Nederland verkouden is. Normaal zien we een piek in de verkoop van deze producten eind december en begin januari, maar dit jaar is de verkoudheidsgolf er een stuk eerder. Waarschijnlijk te verklaren doordat mensen vanwege de versoepelingen de laatste maanden veel contact met elkaar hebben gehad.’’