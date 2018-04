Mooie weer lokt 85.000 mensen naar Open Huizen Dag

In september zetten ruim 18.000 huizenbezitters de deuren open, nu waren dat er 5000 minder. ,,Het weer zat mee", verklaart de NVM de hoge opkomst. ,,Ook open huizen in het oosten, Friesland en Zeeland kregen veel belangstelling."



In totaal heeft de NVM op dit moment 55.000 woningen in de verkoop. Dat zijn er veel minder dan tijdens de crisis. Toen stonde er liefst 200.000 huizen te koop.



De woordvoerder wijst erop dat de krapte op de koopwoningmarkt al langere tijd aanhoudt en dat daardoor de prijzen met name in en rond de steden flink zijn gestegen. ,,Je moet steeds verder weg van de stad om nog betaalbaar te wonen. In een gezonde woningmarkt heeft een koper keus uit zes à zeven huizen, in Amsterdam, Utrecht en Haarlem is dat nu één à twee. Ter vergelijking: in krimpregio's kan de koper kiezen uit tien huizen."