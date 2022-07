Na corona heeft de werknemer weer genoeg vertrouwen om van baan te wisselen

In coronajaar 2020 wisselde 15 procent minder mensen van baan dan in de jaren ervoor. Nu de corona-onzekerheid is verdwenen gaan mensen weer vaker op zoek naar een nieuwe baan, ook geholpen door bedrijven die weer volop werven. ,,Het lijkt er op dat werknemers in het coronajaar voorzichtiger waren met het wisselen van baan. Werknemers bleven langer in dezelfde baan zitten en er was meer uitstroom. In 2021 werd er weer meer van baan gewisseld’’, aldus een woordvoerder van het CBS.