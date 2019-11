Na de vrees: tijd voor euforie op de beurs

Het kan bij de handelsbeurzen momenteel niet op. Drie maanden geleden was het nog somberheid troef. Er dreigde immers een recessie in Europa, de 'harde brexit' hing als een zwaard van Damocles boven de EU, en de handelsoorlog tussen de VS en China escaleerde per week. Al die ellende zou terug te zien zijn in de winstcijfers van bedrijven. Logisch dus dat met spanning werd uitgekeken naar de winstcijfers over het derde kwartaal. En die vallen tot nu toe alleszins mee. Veel bedrijven doen het beter dan verwacht, andere minder slecht dan gevreesd. ,,En misschien nog belangrijker, bedrijven zijn optimistischer over de vooruitzichten'', zegt Corné van Zeijl, fondsbeheerder bij vermogensbeheerder Actiam.