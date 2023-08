Na haar transitie vroeg de bedrijfsarts Nathalie alleen of ze ook was gevallen voor de genderhype

Update Nu komt ook discounter Big Bazar in de problemen, mogelijk 15 winkels dicht

Big Bazar, de discounter die een antwoord had moeten zijn op de Action, moet twee panden sluiten vanwege huurachterstanden. Ook andere winkelformules, zoals Score en Scotch and Soda, zijn in de financiële problemen gekomen. Wat is er aan de hand? ,,Ze hadden een gebrek aan onderscheidend vermogen en onvoldoende omvang. Dan kan je niet op tegen Action.”