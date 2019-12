Na topman nu ook juridisch adviseur Boeing weg

De 65-jarige Luttig, die zich sinds begin mei bezighoudt met de juridische vragen rond de twee crashes, heeft de raad van bestuur van Boeing ingelicht dat hij vertrekt.

Voordat hij de rol van speciaal adviseur op zich nam, was Luttig algemeen adviseur van Boeing. Brett Gerry, die in mei juridisch directeur werd, zal de taken van Luttig overnemen, laat een woordvoerder weten.

Boeing zit in grote problemen na twee crashes met de 737 MAX, waarbij in totaal 346 mensen omkwamen. Op 29 oktober 2018 stortte een toestel van de luchtvaartmaatschappij Lion Air neer in de Java Zee, wat alle 189 inzittenden het leven kostte. Op 10 maart van dit jaar crashte een 737 MAX van Ethiopian Airlines kort na de start in de Ethiopische hoofdstad Addis Ababa. Daarbij kwamen alle 149 passagiers en acht bemanningsleden om het leven.

Alle vliegtuigen van type 737 MAX, het best verkochte toestel van Boeing, staan sinds maart aan de grond, tot er duidelijkheid is over het herstel van eventuele technische mankementen en de juiste werking van nieuwe software in het toestel. Eerder kondigde Boeing aan dat het de productie van de 737 MAX vanaf januari opschort.