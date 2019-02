Nationale stakingsdag in België raakt alleen al 11.000 passagiers van Brussels Airlines

Op zoek naar nieuwbouw­huis? Dat is dan 386.400 euro (gemiddeld)

11:30 De gemiddelde prijs van bestaande huizen en nieuwbouw is ruim 20 procent hoger dan net voor het uitbreken van de crisis in 2008. Dat was de laatste keer dat de woningmarkt zich op een hoogtepunt bevond. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Technische Universiteit in Delft.