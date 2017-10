Nederland blijft achterlopen met groene energie, maar er is hoop

Van vijf hoofddoelen die het Kabinet, industrie en milieuclubs in het Energieakkoord vastlegden worden er slechts twee gehaald, aldus de NEV. Over drie jaar zal niet 14, maar slechts 12,4 procent van de elektriciteit uit zon, wind, warmte en andere duurzame bronnen komen. Ook het doel om het energieverbruik jaarlijks fors te verlagen, komt een kwart minder positief uit. Tenslotte levert de energietransitie 15.000 minder banen op dan in het Energieakkoord afgesproken.

Wat eveneens achterblijft is het terugdringen van de CO2 uitstoot. Die ligt over drie jaar 23 procent lager uit dan in 1990. Dat is lager dan destijds wereldwijd in het Kyoto-verdrag is afgesproken en ook lager dan het rechterlijke vonnis van 25 procent in de veelbesproken Urgenda-zaak.

Besparingsdoel

Wat wél wordt gehaald is het einddoel om 16 procent van de energie in 2023 duurzaam op te wekken. Ook het door de EU geëiste besparingsdoel wordt gehaald.

In de NEV geven het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het CBS jaarlijks alle cijfers over het energiegebruik in Nederland en wat dat betekendt voor de toekomst.

Positieve kanten voor de toekomst zijn er toch ook volop. Er zitten veel duurzame stroomprojecten, zoals offshore windparken, in de pijplijn, waardoor ECN, het PBL en CBS verwachten dat het vanaf 2020 hard gaat. In 2025 kan hernieuwbare energie al de helft van de totale Nederlandse elektriciteitsproductie uitmaken. En vijf jaar later tweederde.

Verbetering

Het energiebesparingsdoel wordt niet gehaald, maar dankzij het Energieakkoord is er flinke verbetering. Jaarlijks verbruiken burgers en bedrijven nu 1,7 procent minder energie, voor het akkoord was dat slechts een procent.

In de Nationale Energieverkenning 2017 zijn de effecten van het nieuwe Regeerakkoord nog niet meegenomen. Volgende week volgt een doorrekening. De kans lijkt echter groot dat de afspraken tussen VVD, CDA, D66 en CU de overgang naar een duurzame economie versnellen.

Gas en kolen

Probleem bij het bereiken van de duurzaamheidsdoelen is dat Nederland daarbij afhankelijk is van het buitenland. De verwachting is dat ons land per 2023 exporteur wordt van elektriciteit. Die zal deels komen uit gas en kolen, waardoor onze uitstoot toeneemt. Mocht Nederland eerder of meer stroom gaan exporteren dan heeft dat gevolgen voor de gemaakte schattingen.