Nederland heeft een streepje voor in Singapore

Singapore heeft ook een reputatie als proeftuin voor technologische ontwikkelingen, constateert Margriet Vonno, de Nederlandse ambassadeur in Singapore. De overheid wil bestaande verkeersregels best een beetje aanpassen voor een proef met zelfrijdende bussen op het universiteitsterrein.



Proeftuin kun je ook letterlijk nemen: in een torenhoge, verticale boerderij is dit jaar tachtig ton groenten geproduceerd. Wageningen Universiteit is betrokken bij dit soort projecten. De ambassade helpt om die contacten te leggen zodat Nederland mee profiteert van de dynamiek in Singapore.



Publishing, logistiek, optimalisatie van voorraadbeheer en bedrijven die de lokale financiële industrie bedienen zijn ook hot, want Singapore positioneert zich steeds meer als fintech hub, zegt Arnout Mostert medeoprichter van Accelerasia. Zijn adviesbureau helpt bedrijven zich in Zuidoost- Azië te vestigen. Bedrijven die andere bedrijven helpen de enorme hoeveelheden data te managen, hebben de toekomst. ,,En dat alles is in de regio goed te verkopen.”



Singapore biedt bovenal stabiliteit en scoort daarmee hoog bij westerse bedrijven. Met dank aan een Nederlandse econoom, Albert Winsemius (zie kader), die hier ooit namens de Verenigde Naties neerstreek om samen met de eerste premier Lee Kuan Yew (lokaal gekoesterd als 'LKY') een efficiënte staat op te bouwen die met korte lijnen wordt gerund, bijna als een familiebedrijf. De huidige premier Lee Hsien Long is de zoon LKY.



Nederlandse ondernemers hebben de weg naar Singapore dus gevonden. Oudgedienden als ABN Amro en Shell zijn er al ruim een eeuw actief. Inmiddels telt de stadstaat meer dan 1600 Nederlandse grote en middelgrote bedrijven. De meeste ondernemingen, nu vooral nieuwe start-ups, zitten dus in innovatie en fintech.