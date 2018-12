Nederland telt ruim 6.500 ‘onverkoopbare’ huizen

Voor het uitbreken in de crisis in 2008 kwam het nauwelijks voor dat huizen zo lang niet werden verkocht. Opvallend is dat nu zelfs in een hele krappe woningmarkt en in populaire steden er woningen te vinden zijn die langer dan gemiddeld te koop staan. Volgens Dynamis staan die woningen vaak op ongunstige locaties of zijn ze bijvoorbeeld aan de kleine kant.

De makelaarsorganisatie gaat ervan uit dat dat op termijn dit zogeheten structurele woningaanbod op populaire locaties verdwijnt. Minder positief is de voorspelling voor de minder populaire gebieden: daar zal weinig tot niets veranderen. Die regio’s kennen door de trek naar de stad al een te ruim woningaanbod. Dat speelt bijvoorbeeld in Groningen en Zeeland. In die provincies is het percentage woningen dat al minimaal drie jaar te koop staat de afgelopen jaren nagenoeg gelijk gebleven.