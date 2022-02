Nederland telt voor het eerst meer dan 2 miljoen bedrijven

Het totaal aantal bedrijven in Nederland is vorig jaar fors toegenomen. Ons land telde op 1 januari 2022 voor het eerst meer dan 2 miljoen bedrijven, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De sterke groei komt voor een deel doordat er minder bedrijven werden opgeheven maar er werden ook veel nieuwe ondernemingen opgericht.

Door de massale coronasteun van de overheid zijn er vorig jaar heel weinig bedrijven omgevallen. Ook laten rechters in de kern gezonde bedrijven vanwege de coronacrisis minder snel failliet gaan.

Het aantal opheffingen daalde vorig jaar met bijna 50.000. Het aandeel opgeheven bedrijven was daarmee nog geen 5 procent van het totale aantal bedrijven in Nederland. Volgens het CBS sloot nooit eerder zo’n klein percentage in een jaar zijn deuren. Het aantal opgerichte ondernemingen was juist hoger dan ooit.

Volgens voorlopige cijfers waren er op 1 januari 2.082.615 bedrijven in Nederland. Er kwamen er in een jaar tijd zo’n 163.000 bij, een groei van 8,5 procent. Dat is de sterkste toename sinds de start van de metingen in 2007. De groei bestaat voor meer dan 90 procent uit eenmanszaken. De groep bedrijven met 250 of meer werknemers groeide met 3,5 procent.

Sinds januari 2020 is het aantal webwinkels met 63 procent gestegen naar bijna 80.000. Van de webwinkels is ruim 80 procent een eenmanszaak. Het CBS meldt verder dat het aantal restaurants de afgelopen twee jaar met 7 procent is gestegen. Het aantal cafés en kantines is in diezelfde periode wel gedaald.