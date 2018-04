Van elke 100 euro loon gaat 30 euro naar de belasting (en in België 40)

Dat concludeert de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een jaarlijks rapport. Het gemiddelde voor de OESO-landen is 25,5 procent. Het getal geeft de belastingdruk weer voor een alleenstaand persoon zonder kinderen. Het cijfer is berekend door eerst de inkomstenbelasting op te tellen bij de werknemerslasten voor sociale zekerheid, en dat bedrag vervolgens te delen door het bruto inkomen.



Voor Nederland komt de 'persoonlijke belastingdruk' uit op 30,4 procent. Daarvan is 17,3 procent inkomstenbelasting en 13,1 procent bijdragen aan de sociale zekerheid. In België is het beslag van de overheid op het bruto inkomen nog veel groter - ruim 40 procent. Dat komt vooral door een hoge inkomstenbelasting. Na België volgen Duitsland met 39,9 procent en Denemarken met 35,8 procent.



Onderaan de ranglijst staat Chili. Daar is de belastingdruk op het inkomen slechts 7 procent, volgens de cijfers van de OESO. Ook in Mexico (11,2 procent) en Korea (14,5 procent) is de loonbelasting niet al te hoog. Belangrijke nuance bij de cijfers is dat het inkomen niet de enige bron van belastingheffing is. De overheid kan ook belasting op vermogen en consumptie heffen.