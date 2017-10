Nederlanders bestellen voor 440 miljoen aan eten, en het liefst pizza

Aantal taxibedrijven blijft groeien dankzij zzp’er

3:26 Het aantal taxibedrijven in Nederland is in de afgelopen tien jaar bijna verdubbeld. Vooral in Amsterdam vond een explosieve groei plaats, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Onder de nieuwe taxichauffers zijn, mede door de opkomst van taxi-app Uber en versoepeling van de Taxiwet, veel zzp’ers.