Nederlanders blijven goede doelen steunen, maar geven minder gul

Tijd dringt, schulden­pla­fond moet in juni worden verhoogd, zegt Amerikaan­se minister van Financiën

Het Amerikaans Congres zal het schuldenplafond in juni moeten verhogen. Het is zelfs mogelijk dat er voor die tijd al actie ondernomen moet worden. Volgens het ministerie van Financiën bestaat er na 1 juni 2023 een reëel risico dat het geld opraakt. Dat schrijft de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen maandag in een brief aan de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy.