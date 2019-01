Nederlanders totaal onbekend met nieuwe Europese betaalregels

Met de nieuwe Payment Service Directive 2 (PSD2) verliezen banken het exclusieve monopolie op de betaalgegevens van hun klanten. Nederlanders mogen hun financiële gegevens voortaan met andere partijen delen, mits ze daar expliciet toestemming voor geven. Dat moet leiden tot meer innovatie, hoopt Brussel: zo zouden er nieuwe online betaalmethoden naast iDEAL of PayPal kunnen ontstaan. Ook worden apps om mogelijk rekeningen bij verschillende banken in één overzicht te zien. Verder komen er handige tools om geldzaken te monitoren, zoals een online huishoudboekje. Dat zou mensen kunnen helpen minder snel in de schulden te raken. Ruim 82 procent van de Nederlanders zijn de nieuwe regels echter totaal onbekend, komt naar voren in ING's nieuwe Digitale Monitor, waarvoor 1.500 mensen zijn ondervraagd. Wanneer mensen vervolgens uitleg krijgen, zegt 46 procent te verwachten nieuwe diensten te gaan gebruiken. Van de jongeren/jongvolwassenen tussen de 18 en 34 jaar omarmt zelfs tweederde de mogelijkheden.

Privacyexperts bezorgd

Tegelijk bestaat er veel scepsis: privacyexperts vrezen onder meer dat bedrijvene als Google, Amazon en Alibaba straks nog invloedrijker worden doordat ze ook met allerlei financiële diensten komen. Ook banken zijn beducht voor de techgiganten. De vrees lijkt niet ongegrond: zo heeft Google, dat al zoveel data bezit, recent in Litouwen een Europese banklicentie aangevraagd. Het bedrijf wil komende jaren betaaldiensten gaan aanbieden en kan dat met de Litouwse vergunning straks relatief gemakkelijk elders in Europa doen.



Nederlanders lijken die vrees te delen. Meer dan de helft van de ondervraagden zegt een negatief gevoel bij PSD2 te hebben. Slechts 36 procent overweegt momenteel een andere dan zijn eigen bank toegang tot zijn bankrekeningen te bieden. Gegevens aan webshops (26 procent) of techreuzen (22 procent) zien nog veel minder mensen zitten.



De nieuwe Europese betaalrichtlijn ging al op 1 januari 2018 in, maar omzetting naar Nederlandse wetgeving is pas vorige maand gebeurd. Toen ging de Eerste Kamer akkoord. Een datum dat de nieuwe regels echt van kracht worden is er nog niet.