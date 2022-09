‘Nederlands’ kantoor Amazon roept weerstand op in Berlijnse wijk: ‘Zij betalen minder belasting dan wij’

Europese gasprijs schiet omhoog na langere sluiting Nord Stream 1: ‘Rusland is onbetrouw­baar’

De Europese gasprijs is vanochtend op de toonaangevende gasbeurs in Amsterdam met ruim een vijfde omhoog geschoten nu de belangrijke pijplijn, Nord Stream 1, langer dicht blijft. De prijs voor een megawattuur gas noteerde circa 26 procent hoger op 268 euro. De gasprijs stond medio 2021 nog rond de 20 euro per megawattuur.

5 september