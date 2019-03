Nederlands pensioenfonds koopt deel Zaventem: ‘Prijskaartje bijna 1 miljard euro’

Explosieve stijging horeca: ‘Overkill verzwakt steden’

10:05 De afgelopen tien jaar is het aantal horecazaken in Nederland explosief toegenomen. In de 17 grootste steden steeg het het aantal horecapanden tussen 2009 en 2019 met gemiddeld 21 procent. Met Rotterdam (+50 procent) en Den Haag (+40 procent) als uitschieters. Volgens Koninklijke Horeca Nederland is het de hoogste tijd de wildgroei aan te pakken.