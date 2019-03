‘Nederlandse banken schakel in witwaszaak’

Topman chipmaker NXP strijkt 68 miljoen op: ‘personeel boos’

14:37 De totale compensatie: salaris, bonus en de waarde van toegekende aandelen en opties van Rick Clemmer van NXP, was vorig jaar 77,4 miljoen dollar (68 miljoen euro). Dat staat in het jaarverslag dat het bedrijf vrijdag deponeerde bij de Amerikaanse beurstoezichthouder. Daarmee komt de topman van de chipfabrikant met een grote productielocatie in Nijmegen opnieuw in opspraak vanwege zijn hoge salariëring.