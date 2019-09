Nederlandse dochter Thomas Cook krijgt uitstel van betaling

Nederlan­ders eten weer meer vlees: ‘Haal vlees uit de spotlight’

24 september Het vleesverbruik in Nederland is vorig jaar voor het eerst in negen jaar gestegen. Dat zegt de dierenrechtenorganisatie Wakker Dier op basis van onderzoek van Wageningen Economic Research. Gemiddeld verbruikten Nederlanders 77,2 kilo vlees per persoon. In 2016 en 2017 was het 76,6 kilo. Alles wordt in deze verbruikscijfers meegeteld, ook bijvoorbeeld botten.