Nederlandse economie draait beter dan verwacht: wel krimp, maar miniem

Positieve cijfers over de Nederlandse economie, die beter herstelt dan verwacht. Er is nog wel krimp, maar slechts 0,3 procent in het eerste kwartaal van dit jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarmee doet de economie het beter dan experts eerder hadden verwacht.

Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING, spreekt op Twitter van ‘opmerkelijke opwaartste bijstellingen'. ,,De Nederlandse economie herstelde nog veel sterker dan gedacht na corona. Het eerste kwartaal van dit jaar ook veel minder krimp.”

Bij de eerste berekening in mei kwam de krimp ten opzichte van het vierde kwartaal van 2022 nog uit op 0,7 procent, en in het eerste kwartaal van dit jaar is dat slechts 0,3 procent. De positieve bijstelling is volgens het CBS vooral toe te schrijven aan de handelsbalans en de investeringen. Zo daalde de uitvoer van goederen minder hard en steeg de uitvoer van diensten sterker. Ook de invoer van goederen en diensten is opwaarts bijgesteld, maar minder sterk dan de uitvoer. ,,Deze cijfers helpen verklaren dat de werkloosheid en de faillissementen laag bleven‘’, aldus Blom.

De krimp moet ook worden bijgesteld omdat er nieuwe, completere data is over het eerste kwartaal van 2023 en door het beschikbaar komen van nieuwe jaarcijfers voor 2021 en 2022 en het aansluiten van de kwartaalramingen op die nieuwe jaarcijfers. Dat gebeurt elk jaar in juni.

Economische groei

Op basis van nieuw beschikbaar gekomen informatie is de groei van de economie in 2022 aangepast van 4,5 procent naar 4,3 procent. De economische groei in 2021 is vastgesteld op 6,2 procent, dat was 4,9 procent bij de vorige berekening.

Ten opzichte van een jaar eerder groeide de economie in het eerste kwartaal met 1,9 procent. Volgens de eerste berekening was dat ook 1,9 procent. De groei in het eerste kwartaal van 2023 is toe te schrijven aan de investeringen, de consumptie door huishoudens en de overheidsconsumptie.

Volgens de tweede berekening groeide het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in het eerste kwartaal met 49.000 ten opzichte van het vierde kwartaal van 2022. De eerste berekening kwam uit op een toename van 63.000 banen. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022 waren er in het eerste kwartaal van 2023 volgens de tweede berekening 270.000 banen van werknemers en zelfstandigen meer. Dat was bij de eerste berekening 278.000 banen.

