Nederlandse gebruikers claimen miljarden van Google: ‘Bedrijf weet waar je bent en wat je doet’

Brussel verlaagt groeiver­wach­ting Nederland­se economie dit jaar van 1,8 naar 0,5 procent

De Europese Commissie heeft de verwachting voor de economische groei van ons land dit jaar flink verlaagd. Het dagelijks bestuur van de Europese Unie rekent in zijn zomerprognose op een groei van 0,5 procent voor Nederland in heel 2023. In de lenteprognose ging het nog uit van een groei dit jaar van 1,8 procent.