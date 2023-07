Nederlandse inflatie in juli verder afgenomen, maar boodschappen blijven duur

Het tempo waarmee de prijzen in Nederland stijgen, is in juli verder afgenomen ten opzichte van een maand eerder. Energieprijzen dalen flink, maar boodschappen zijn opnieuw fors duurder geworden in vergelijking met een jaar eerder.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een snelle eerste raming. De inflatie kwam deze maand uit op 4,6 procent. In juni was dat nog 5,7 procent. De afname kwam vooral door de prijsontwikkelingen van motorbrandstoffen, die verder daalden. Energie, inclusief motorbrandstoffen, werd 21,6 procent goedkoper na een prijsdaling van 16,3 procent in juni.

De afname van de inflatie kwam vooral door de prijzen van energie inclusief motorbrandstoffen, die verder daalden (afname van 5,3 procent ten opzichte van juli 2022). De prijzen van voedingsmiddelen namen daarentegen wel toe. Marktonderzoeker GfK zei vorige week al dat de prijzen in de supermarkten hoog blijven terwijl zich eerder een kentering leek af te tekenen. ,,Die daling heeft zich echter niet doorgezet. De prijzen blijven op een stabiel hoog niveau’’, zei Eric Harmsen tegen deze nieuwssite.

Het onderzoeksbureau volgt maandenlang dezelfde boodschappenmand met 55 producten, met daarin vaak gekochte producten als appels, gehakt, biscuit, tandpasta en melk. Na enorme prijsverhogingen bereikte de prijs voor de 55 producten begin dit jaar een hoogtepunt van in totaal 132 euro. Sindsdien is er nauwelijks sprake van een prijsdaling geweest. Dezelfde boodschappenmand kost nu zelfs 133 euro. Sommige producten, met name zuivelproducten, als boter, yoghurt en melk, dalen nu wel iets in prijs, maar andere grondstofkosten worden juist duurder. Voorbeelden van duurder geworden producten zijn zijn suiker, olijfolie en rijst. Bovendien zijn de arbeidskosten gestegen.

Unilever verhoogde prijzen met 9 procent

Consumentenreus Unilever kwam vorige met financiële resultaten naar buiten over de eerste helft van 2023. Het bedrijf verhoogde de prijzen met ruim 9 procent; het bedrijf zei lang niet alle kosten voor inflatie door te berekenen aan de klant. De totale omzet van Unilever ging in het eerste halfjaar van 2023 met 2,7 procent omhoog tot 30,4 miljard euro in vergelijking met een jaar eerder. De nettowinst klom met bijna 21 procent tot 3,9 miljard euro. Bij alle divisies – waaronder persoonlijke verzorging, voeding en ijsjes – zag Unilever de omzet groeien. Topman Hein Schumacher zei wel dat de groei qua prijsstijgingen er nu uit lijkt te zijn.

Tekst loopt verder onder de foto.

Volledig scherm Winkels in voedings- en genotmiddelen zagen de omzet vorige maand met bijna 11 procent stijgen ten opzichte van een jaar geleden. © ANP / ANP

Winkels

Winkeliers zetten in juni 8,1 procent meer om in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder, aldus het CBS . De groei komt vooral door de hogere prijzen, aangezien het totale verkoopvolume met 1,4 procent daalde.

Winkels in voedings- en genotmiddelen zagen de omzet vorige maand met bijna 11 procent stijgen ten opzichte van een jaar geleden. Het verkoopvolume was 1,7 procent lager. De omzet van de supermarkten lag 12 procent hoger en de omzet van de speciaalzaken steeg met 2,5 procent.

De gemiddelde omzet bij zogeheten non-foodbedrijven groeide met ruim 7 procent. Het verkoopvolume liet bij deze bedrijven een daling zien van 0,3 procent. Kledingwinkels, drogisterijen, winkels in recreatie-artikelen, winkels in schoenen en lederwaren, winkels in meubels en woninginrichting, winkels in consumentenelektronica en winkels in doe-het-zelfartikelen, keukens en vloeren hebben in juni allemaal meer omgezet dan een jaar geleden.

Onlineverkoop

Online werd in juni ruim 5 procent meer omgezet. Webwinkels die alleen online verkopen zagen de omzet met 2 procent stijgen. Winkels die zowel fysiek als online verkopen lieten een omzetgroei zien van ruim 9 procent.

De onlineomzet van de winkels in voedingsmiddelen en drogisterijen, de kledingwinkels en de winkels in overige non-foodartikelen lag in juni hoger dan in juni 2022. De onlineomzet van de consumentenelektronica was lager dan een jaar eerder.

ECB verhoogt rente

Kijkend naar het algehele inflatiebeeld in Nederland ziet het CBS dat de prijzen van industriële goederen met 6,3 procent omhoog gingen, tegen 7,3 procent een maand eerder. Diensten werden 5,8 procent duurder, na een prijsstijging van 5,7 procent een maand eerder.

Doordat de inflatie nog altijd boven de doelstelling van 2 procent ligt, verhoogde de Europese Centrale Bank (ECB) vorige week de rente opnieuw met een kwart procentpunt tot 3,75 procent. Of de ECB de rente bij de volgende vergadering in september verder zal verhogen hangt volgens de centrale bank af van de dan beschikbare economische cijfers.

Nieuwe methode Het CBS gebruikt sinds juni een nieuwe methode om energieprijzen te meten en verwerken in de consumentenprijsindix (CPI). Voor de nieuwe methode worden contractgegevens van huishoudens bij energieleveranciers verzameld. Op basis van deze data wordt nauwkeuriger berekend welke tarieven huishoudens werkelijk voor gas en elektriciteit betalen. Bij de oude methode werden alleen prijzen van nieuwe contracten die huishoudens bij energieleveranciers kunnen afsluiten gebruikt. Bij de snelle raming maakt het CBS naast het inflatiecijfer ook de prijsontwikkeling van een aantal productgroepen bekend. Deze productgroepen zijn samentellingen van bestedingscategorieën op een bepaald thema, zoals alle diensten. Op 8 augustus wordt van alle categorieën in de CPI de prijsontwikkeling gepubliceerd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.