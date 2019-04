Nederlandse snoepgigant van Fruitella en Mentos onderzoekt ‘aanval’ op fabrieksarbeiders

De aanval vond dinsdag plaats in een door Perfetti Van Melle gerunde fabriek in Gazipur, vlakbij de Bengaalse hoofdstad Dhaka. Zo’n twintig met stokken bewapende mannen drongen de fabriek binnen, zo verklaarde algemeen secretaris Kamrul Hasan van de pas opgerichte vakbond tegenover persbureau Reuters.

Volgens hem ontvingen ze eerder al bedreigingen nadat bekend was geworden dat er plannen waren voor de oprichting van een vakbond. De managers in de fabriek keken lijdzaam toe tijdens de aanval, zegt de vakbondsman. ,,De aanvallers kwamen de fabriek binnen en bedreigden iedereen. Vervolgens sloegen ze me in elkaar voor het kantoor van de fabrieksverantwoordelijken. Geen van hen greep in.’’

Het incident werd volgens hem gemeld aan de politie, maar die spreekt van een gevecht tussen twee groepen werknemers in de fabriek.

Maatregelen

Een woordvoerster van Perfetti Van Melle Nederland, gevestigd in Breda, zegt het incident te betreuren en te onderzoeken. ,,Wij hebben maatregelen genomen om alle werknemers in onze fabriek te beschermen. Het garanderen van hun veiligheid op de werkvloer is onze verantwoordelijkheid’’, tekende Reuters op uit de mond van Saskia Huuskes.

Volgens Hasan verzetten de fabrieksverantwoordelijken zich tegen de oprichting van een vakbond voor de ongeveer 250 werknemers in de snoepfabriek.

Perfetti Van Melle zegt zich te houden aan de lokale arbeidswetgeving die de vorming van vakbonden mogelijk maakt. ,,Er is een arbeidersvakbond opgericht en die werd eind februari goedgekeurd door de relevante autoriteiten’’, aldus Huuskes.

Lees door onder de tweet

Onder druk gezet

Maar volgens de internationale vakbondskoepel IUF probeerde Perfetti Van Melle, dat sinds 2004 actief is in Bangladesh, de fabrieksarbeiders er op agressieve wijze van te weerhouden de vakbond op te richten.

,,Nadat een grote meerderheid van de werknemers in de fabriek zich op 11 november verenigde in de vakbond en een aanvraag indiende voor wettelijke registratie, kregen ze van het management te horen dat zij de aanvraag moesten intrekken. Vakbondsverantwoordelijken werden opnieuw ingepland en mochten gedurende vijf dagen de fabriek niet binnen’’, meldde de IUF eind november in een noodkreet op haar website.

,,De bazen bezochten werknemers ook thuis om hen te dwingen hun vakbondslidmaatschap in te trekken en een formulier te ondertekenen waarin staat dat ze gedwongen werden lid te worden van de vakbond. Dit is een veelvoorkomende tactiek die door werkgevers in Zuid-Azië wordt gebruikt om te beweren dat de vakbond geen echte leden heeft.’’

Ondanks de ‘massale inmenging’ van het management van de snoepfabriek slaagde de vakbond er op 14 januari 2019 in zich wettelijk te laten registreren. ,,Perfetti Van Melle moet nu de vakbond erkennen en een eerste collectieve overeenkomst afsluiten’’, aldus de IUF.

