Nederlandse superspeculant koopt voor 50 miljoen fraudezaak in België af

Belegger Louis Reijtenbagh (72) wil zijn vervolging voor belastingfraude door het Antwerpse gerecht afkopen. Dat meldt Het Laatste Nieuws . De gewezen huisarts uit Almelo woonde volgens de openbare aanklager van 1996 tot 2011 in Brasschaat, maar stond daar nooit officieel ingeschreven en betaalde in België dan ook geen belastingen.

Desondanks bestuurde Reijtenbagh zijn vennootschappen in de praktijk wél vanuit Brasschaat en Antwerpen, zegt het Openbaar Ministerie.

De familie Reijtenbagh is volgens de Vlaamse krant bereid een schikking te treffen voor bijna 51 miljoen euro. Ruim 50 miljoen euro zal door pater familias Louis Reijtenbagh betaald worden. Zo’n 1 miljoen euro wordt door een twintigtal andere verdachten bijeengebracht. De familie Reijtenbagh is bereid om alle gerechtskosten te betalen.

90 miljoen

De Belgische wetgeving verplicht het Openbaar Ministerie alle schikkingen voor te leggen aan de rechter. Dat deed de aanklager in de fraudezaak vanmorgen in de rechtbank in Antwerpen. ,,Alle voorwaarden voor deze schikking zijn vervuld. Iedereen wordt er beter van”, zei hij. ,,De Belgische staat krijgt in totaal bijna 90 miljoen in de schatkist: 51 miljoen van de schikking en 38 miljoen die Reijtenbagh al in 2013 aan de fiscus betaalde. En de familie Reijtenbagh is verlost van een jarenlange gerechtelijke procedure en eventuele straffen.”

De advocaten van de familie Reijtenbagh sloten zich aan bij de stelling van het Openbaar Ministerie.

Opkopen schuldpapieren

Louis Reijtenbagh is al sinds de jaren tachtig actief op de beurs en financiële markten. De voormalige Almelose huisarts doet volgens Het Laatste Nieuws risicovolle beleggingen en is gespecialiseerd in het opkopen van schuldpapieren van bedrijven in moeilijkheden, om na het faillissement veel meer geld te verdienen aan de claims.

Met een geschat vermogen van 590 miljoen euro stond Reijtenbagh vorig jaar op nummer 42 in de Quote 500-miljonairslijst. Hij geldt als een van Europa’s grootste ‘baissiers’ - beleggers die speculeren op de val van in zwaar weer geraakte bedrijven. Zijn grootste klappers waren volgens het zakenblad Getronics, KPN Qwest en het 'short gaan' op de dollar tijdens de Mexicocrisis.

Reijtenbagh verdiende volgens Het Laatste Nieuws soms tientallen miljoen euro's met dat 'short gaan' of 'short selling'. Daarbij verkocht hij op termijn valuta (zoals de Mexicaanse peso) van landen die in problemen verkeerden of aandelen (zoals KPN Qwest) van bedrijven die om dreigden te vallen. Als de landen daadwerkelijk failliet gingen of de bedrijven omvielen, kocht hij de valuta of aandelen voor vrijwel niets terug.

Monaco

Officieel verhuisde Reijtenbagh in 1995 naar Monaco, waar hij naast een riante villa ook kantoren had. Maar volgens de Antwerpse justitie woonde Reijtenbagh jarenlang in zijn andere villa in Brasschaat en beheerde hij zijn investeringsactiviteiten vanuit een kantoor in Antwerpen. Dat deed hij tot 2010, meent het parket.

Volgens het Openbaar Ministerie betaalde Reijtenbagh al die jaren amper tot geen belasting op zijn riante inkomsten die belandden in een kluwen van bedrijven over de hele wereld.

Kunst

Een deel van dat geld belegde de Nederbelg in kunst, waaronder werken van Rembrandt, Van Gogh en Monet. In 2009 verkocht hij het schilderij 'Gezicht op de Gouden Bocht in de Herengracht' van schilder Gerrit Berckheyde aan het Rijksmuseum. Het doek uit de Gouden Eeuw bleek toen een onderpand te zijn voor een banklening. ABN Amro legde beslag op het werk, schreef De Volkskrant vorig jaar.

Verschillende banken spanden in het verleden rechtszaken tegen Reijtenbagh aan vanwege mogelijke beleggingsfraude. Die zaken werden voor een groot deel geschikt.

In 2009 lag Reijtenbagh volgens de krant overhoop met de Amerikaanse zakenbank JPMorgan Chase en ABN Amro. Beide claimden delen van dezelfde kunstcollectie omdat die als onderpand voor leningen was gebruikt. Ze wilden hun geld veilig stellen nadat de Zwitserse bank Credit Suisse honderden miljoenen van Reijtenbagh eiste.