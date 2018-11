Nederlandse vakantievliegers zien niets in wifi aan boord

Meer luchtvaartmaatschappijen bieden wifi aan boord aan, maar de Nederlandse vakantievliegers peinzen er niet over. ‘Het is maar de vraag of de gemiddelde Nederlander ervoor wil betalen’.

Even je mail checken, whatsappjes versturen of een film kijken terwijl je een paar uur in de lucht zit. Handig?! Bijna driekwart van de luchtvaartmaatschappijen biedt sinds dit jaar de mogelijkheid op één of meerdere toestellen aan, zo blijkt uit het nieuwste onderzoek van vliegticketvergelijkingssite Tix naar het aanbod van wifi en de tarieven.

De service wordt langzaam in steeds meer toestellen aangeboden, máár daar hangt ook wel een stevig prijskaartje aan, blijkt uit het onderzoek. De prijs lijkt met 12 procent flink te zijn gedaald, in de praktijk is een gebruiker nog altijd gemiddeld 6,65 euro per uur of 14,35 euro per vlucht kwijt.

Wie goedkoop uit wil zijn, moet volgens het onderzoek kiezen voor een vlucht met de Scandinavische luchtvaartmaatschappijen. SAS biedt sinds dit jaar internet ‘van streamingkwaliteit’ aan voor 4,90 euro per vlucht en op Europese vluchten van Norwegian is wifi zelfs gratis. Een van de duurste is de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Die rekent vanaf 1 euro per MB. Even ter illustratie: één Instagramupdate plaatsen kost al snel een paar MB. Bij de concurrent Aeroflot moet een reiziger ook flink in de buidel tasten: die krijgt voor 45 euro 150 MB.

Kwaliteit

Voor dit soort bedragen mag je een behoorlijke snelheid verwachten, toch is de kwaliteit van de wifi lang niet altijd om naar huis te schrijven, zegt Linda Folkers van vergelijker Tix. ,,Die systemen hebben zeker niet dezelfde snelheden als die je thuis gewend bent.’’

Het is sowieso de vraag hoeveel reizigers het afgelopen jaar wifi hebben gekocht aan boord of wat ze bereid zijn om maximaal te betalen. Op die vragen gaat dit Tix-onderzoek in elk geval niet in. Wel bleek uit een recent onderzoek van de Zwitserse zakenbank Credit Suisse dat bijna 60 procent van de Amerikanen, Aziaten en Europeanen er best voor wil betalen. In een AD-poll gaf 39 procent van de ruim 12.000 mensen aan er ‘helemaal niets voor te willen betalen’, 29 procent zei er 5 euro voor over te hebben.

Folkers van Tix heeft zo haar twijfels bij die uitkomst: ,,Wat Nederlanders zeggen te willen betalen en daadwerkelijk doen, kan nogal verschillen.’’ De behoefte aan wifi aan boord leeft volgens haar ook helemaal niet zo onder Nederlanders. ,,De meeste reizigers stappen goed voorbereid het vliegtuig in: ze hebben al een film of e-book gedownload en kunnen echt wel even zonder.’’

Die indruk lijken ook de Nederlandse luchtvaartmaatschappijen te hebben. De vakantievliegers bieden het niet aan en zijn ook niet van plan om dat op korte termijn in te voeren. De enige vervoerder die het tot dusver in een beperkt aantal vliegtuigen aanbiedt, is KLM.

Prijsverhogingen

,,Wifi aan boord van vliegtuigen installeren is voorlopig nog heel duur terwijl wij verwachten dat niet heel veel vakantiegangers willen betalen om die paar uurtjes ook online te zijn’’, voert een zegsvrouw van Corendon aan. ,,Dan zou het installeren van wifi leiden tot prijsverhogingen voor onze vakantieprijzen en dat willen we niet.’’

Ook Transavia laat weten geen wifi te hebben en zich er voorlopig niet aan te wagen. ,,De kwaliteit is nog dusdanig laag en de kosten hoog dat we het voorlopig niet zullen introduceren op onze vluchten’’, reageert een woordvoerder. De prijsvechters hebben wel een zogeheten wlan-netwerk, waarop passagiers wel video’s kunnen bekijken of muziek kunnen luisteren, maar dus niet kunnen surfen.