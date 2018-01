Negatieve eerste handelsdag op beurzen

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,6 procent in de min op 541,33 punten. De MidKap zakte 0,2 procent tot 832,97 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 0,8 procent.

Sterkste daler bij de hoofdfondsen was vastgoedconcern Unibail-Rodamco met een verlies van 1,4 procent. Oliedienstverlener SBM Offshore en kabel- en telecombedrijf Altice waren de enige stijgers met winsten van 0,7 en 0,2 procent. Ahold Delhaize daalde 0,9 procent. Het supermarktconcern begint aan een nieuw aandeleninkoopprogramma van 2 miljard euro, dat in november al was aangekondigd.

Gemalto

Gemalto zakte 0,2 procent ondanks een adviesverhoging. De Britse bank Barclays schroefde zijn aanbeveling en het koersdoel voor de digitaal beveiliger op. NN Group verloor 0,7 procent. De verzekeraar heeft een stap gezet in de juridische afhandeling van de overname van Delta Lloyd. Het bedrijfsonderdeel dat werd opgetuigd om die overname te verwezenlijken, is op 31 december opgegaan in het moederbedrijf.

In de MidKap stonden trustkantoor Intertrust en kunstmestproducent OCI onderaan met verliezen van 1,3 en 1,2 procent. Koplopers waren bodemonderzoeker Fugro en bouwer BAM met winsten van 1,2 en 0,8 procent.

In Londen klom IAG ruim 1 procent. De eigenaar van British Airways koopt de Oostenrijkse luchtvaartmaatschappij Niki voor 20 miljoen euro, nadat de Duitse concurrent Lufthansa (min 3,9 procent) zich terugtrok uit het verkoopproces vanwege mededingingszorgen.

In Frankfurt won Steinhoff bijna 6 procent. De meubelketen gaat ook een deel van de cijfers over 2015 herzien. Hoe lang het onderzoek naar het boekhoudschandaal duurt is nog onduidelijk. Tot die tijd komt Steinhoff niet met cijfers over 2017. Volgens het bedrijf kan ook niet vertrouwd worden op de cijfers van 2015 en 2016.

Euro

De euro was 1,2071 dollar waard, tegen 1,2016 dollar bij het slot van 2017. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 60,33 dollar. Brentolie werd ook 0,2 procent goedkoper op 66,73 dollar per vat.