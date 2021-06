Netbeheerders al maanden bezig met zonsverduistering: Gaat het licht uit?

Voor het eerst sinds 20 maart 2015 kunnen we onze eclipsbril weer opzetten, want donderdagmiddag komt er een gedeeltelijke zonsverduistering aan. Tussen 11.19 en 13.31 uur schuift de maan voor de zon langs. Deze keer zal de maan maximaal 17 procent van het zonoppervlak bedekken. Deze verduistering zorgt ervoor dat er tijdelijk minder zonne-energie kan worden opgewekt. Zeker nu er weinig bewolking wordt voorspeld, is het verschil tussen 100 procent zonnekracht en de verduistering extra groot.

,,Aangezien we niet alleen in Nederland, maar in heel Europa steeds meer elektriciteit uit zonne-energie halen, kan een eclips een groot effect hebben op de elektriciteitsvoorziening. Tennet neemt daarom samen met de andere Europese hoogspanningsnetbeheerders voorzorgsmaatregelen om het elektriciteitsnet in balans en op de juiste frequentie te houden’’, zegt Jan Vorrink, bij landelijke netbeheerder Tennet spin in het web als het gaat om de voorbereidingen.

Tegelijkertijd

Omdat het hele Europese elektriciteitsnet met elkaar is verbonden en de zonsverduistering overal tegelijkertijd plaatsvindt, kunnen er op hetzelfde moment tekorten of overschotten ontstaan, en dat kan gevolgen hebben voor de balanshandhaving en de frequentie.

Vorrink: ,,In Nederland is het effect relatief groot. Want hoe meer zonne-energie we opwekken, hoe meer risico we lopen. Als het 10 juni zeer zonnig is, heeft de eclips voor ons land een tijdelijk verlies van 800 megawatt tot gevolg, wat groter is dan het verbruik van Amsterdam. Ter vergelijking: in 2015 ging het om een voorspeld verlies van 500 megawatt. Door bewolkt weer viel het in de praktijk uiteindelijk mee. Om problemen met de stroomvoorziening het hoofd te bieden, kan het zijn dat we extra vermogen moeten inzetten. We hebben 400 megawatt aan extra vermogen ingekocht. Die extra energie wordt voornamelijk geleverd door gascentrales. In de toekomst zullen we ook een beroep doen op het vermogen van batterijen van onder meer elektrische auto's. Via blockchaintechnologie is er veel mogelijk.’’

Duitsland

Door de verknoping van het Europese netwerk is het volgens Tennet vooral zaak om donderdag de situatie in Duitsland in de smiezen te houden. Vorrink: ,,In Duitsland wordt helemaal veel zonne-energie geleverd. Door de verduistering kan dit in snel tempo zomaar 4000 megawatt minder zijn. Gelukkig hebben we nauw contact met elkaar en weet ik dat ook onze oosterburen goed zijn voorbereid. We kunnen snel met elkaar schakelen. Toch is en blijft het een spannende gebeurtenis.’’

De volgende gedeeltelijke zonsverduistering is op 25 oktober 2022. De zon wordt dan midden op de dag voor maximaal 22 procent verduisterd. Ook op 29 maart 2025 vindt een gedeeltelijke verduistering plaats die vanuit Nederland te zien is, maar het echte spektakel vindt plaats in de zomer van 2026. Op 12 augustus vindt in de avond een bijna volledige zonsverduistering (90 procent) plaats.

Volledig scherm Gedeeltelijke zonsverduistering. © Sterrenwacht Philippus Lansbergen

In Zuid-Azië bekeken duizenden mensen in 2019 een zonsverduistering. Sommigen keken naar het fenomeen met een aangepaste bril, terwijl anderen gingen bidden tijdens de verduistering: