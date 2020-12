New York bulkt van welvaart maar honger dreigt: 'Kloof tussen de rijken en de armen is zo diep, het is eng’

Hoe diep de coronapandemie erin hakt, verschilt per stad en land. In de VS is een omvangrijk steunpakket gelanceerd, maar daarmee zijn de problemen niet opgelost. In de rijkste stad op aarde zijn tienduizenden New Yorkers afhankelijk van de voedselbank van Pedro Rodriguez.