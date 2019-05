Neymar wint zaak over merkenrecht

Werkloos­heid 3,4 procent: spanning op arbeids­markt naar kookpunt

7:42 De spanning op de arbeidsmarkt blijft toenemen. In het eerste kwartaal van dit jaar steeg het aantal vacatures door naar 88 per 100 werklozen, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Een kwartaal eerder waren dat nog 80 vacatures per 100 werklozen.