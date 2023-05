Niet aansprakelijk voor chaos door drukte? Top van Schiphol moet zich bij de rechtbank melden

Europese gasprijs daalt naar laagste niveau in 2 jaar: ‘Het lijkt erop dat we Poetin te snel af zijn’

De Europese gasprijs is donderdag gezakt naar het laagste niveau in bijna twee jaar. Sinds het begin van dit jaar is de prijs van aardgas op de toonaangevende gasbeurs in Amsterdam al hard gedaald, geholpen door het milde weer, de toegenomen import van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) en gasvoorraden die beter gevuld zijn dan verwacht.