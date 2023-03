Niet eerder sinds begin deze eeuw meldden zó veel mensen zich ziek op het werk

Al sinds 2016 stijgt het ziekteverzuim, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De zorg spande opnieuw de kroon. Daar was het verzuim in het laatste kwartaal van vorig jaar 8 procent. Vooral in de verpleging, verzorging en thuiszorg vielen veel mensen uit door ziekte.

Andere sectoren waar het slecht gesteld is met de gezondheid van de werknemers, zijn waterbedrijven en afvalbeheer, vervoer en opslag, industrie, openbaar bestuur en onderwijs.

Verschillende oorzaken

Volgens Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS, zijn er verschillende oorzaken voor de stijging. ,,Vorig najaar was er een griepgolf in Nederland. En corona was ook nog niet helemaal weg. Daarnaast is niet uit te sluiten dat de hoge werkdruk tot meer verzuim leidde.’’

Die werkdruk speelt bijvoorbeeld in de zorg. In die sector, waar ook de kinderopvang onder valt, leidt die druk tot een hoog ziekteverzuim. Door chronisch personeelstekort moeten medewerkers veel diensten draaien en kan vrij nemen een probleem zijn. En hoe meer medewerkers ziek worden, hoe hoger de werkdruk wordt voor de anderen. Dat leidt weer tot meer ziekteverzuim.

Psychische klachten

Het is gebruikelijk dat het ziekteverzuim in de herfst en winter hoger ligt. Griep en verkoudheid zijn nog steeds de belangrijkste oorzaak van het verzuim. Maar psychische klachten zijn ook een grote boosdoener.

Ook in andere sectoren speelt de hoge werkdruk. Er is in Nederland nog steeds meer vraag naar personeel dan aanbod van mensen. Maakbedrijven, transporteurs of het onderwijs; overal schreeuwen ze om mensen.

Het ziekteverzuim is ook een grote economische schadepost. Verzekeraar NN berekende dat in 2021 het ziekteverzuim 18 miljard euro kostte. Toen lag het verzuim lager dan vorig jaar.

Bergopwaarts

In sommige sectoren ging het juist bergopwaarts met het verzuim. In de landbouw en visserij liep het verzuim juist terug. Ook in de horeca meldden minder werknemers zich ziek. Dat is opvallend, omdat het verzuim in die sector de kwartalen ervoor juist flink steeg. Ook in de jeugdzorg ging het de goede kant op met het verzuim.

Het CBS houdt sinds 1996 het ziekteverzuim bij. Alleen in het vierde kwartaal van 2000 zaten meer mensen ziek thuis dan in het laatste kwartaal van afgelopen jaar. ,,Maar toen is er wetgeving gekomen om het verzuim aan te pakken. En dat heeft gewerkt. Na 2002 is het ziekteverzuim gaan dalen’’, aldus Van Mulligen.